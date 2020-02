vedi letture

Corriere Torino: "Vecchia guardia Juve"

La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Milan, ed il Corriere di Torino titola: "Vecchia guardia Juve". La vecchia guardia, quella che non tradisce mai. È (anche) di questo che ha bisogno la Juve di Maurizio Sarri per ritrovare la giusta via. Perché alla fine il problema dei bianconeri è mentale, lo ha ribadito il tecnico nella conferenza stampa di ieri: «A livello fisico non c’era grossa differenza con il Verona, a fine partita abbiamo parlato più di problemi mentali che fisici, i numeri non danno differenze tra le prestazioni fisiche delle due squadre». E allora spazio a chi la pancia piena non l’ha mai avuta in carriera. Cristiano Ronaldo in attacco per esempio. Ma guardando alla Coppa Italia, contro il Milan ci sarà di nuovo il capitano senza fascia a proteggere la porta della Juve, Gigi Buffon.