© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per i granata sul Corriere di Torino, che titola così: "Verdi, scuse e ripartenza". Chi sbaglia paga. Fin qui tutto fa parte di un sistema dove non è necessario comprendere l’errore. Invece Simone Verdi ha capito di aver sbagliato, lo ha capito per davvero. Così dopo aver reagito in maniera plateale alla sostituzione di domenica con il Bologna, palesando il suo disappunto sbattendo una bottiglietta per terra e poi abbandonando il campo, non solo pagherà la multa che la dirigenza gli rifilerà per aver violato il codice di comportamento interno. Ma ha pure chiesto scusa, a tutti.