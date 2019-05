Corriere Torino: "Vertice a Londra, la Juve riapre l'affare Icardi"

© foto di WilMan

Il Corriere Torino, nella prima pagina odierna, analizza il derby che questa sera vedrà di fronte bianconeri e granata. Si parte dal futuro bianconero, fatto più di mercato che di campo, con un grande colpo in canna: "Paratici-Ausilio vertice a Londra, la Juve riapre l'affare Icardi". E si passa al presente granata, con la voglia di recuperare i tre punti che separano il Torino dalla Champions: "Mazzarri lancia Belotti in gol. E in difesa idea Bremer".