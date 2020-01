Sul Corriere Torino c'è spazio anche per il mercato dei granata. "Zaza preferisce restare granata. Come Laxalt" scrive il quotidiano a pagina 16. Dopo Iago Falque e Parigini, il Toro pensa alle cessioni di Zaza e Laxalt ma i due calciatori hanno scelto di rimanere in granata. Se il centravanti dovesse cambiare idea, i granata busserebbero alle porte del Genoa per Favilli.