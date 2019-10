Corriere Verona: "Contro il Sassuolo senza Veloso"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere Verona titola: "Contro il Sassuolo senza Veloso. Juric vuole l'effetto sorpresa". Non porta buone notizie, la vigilia della partita dell’Hellas con il Sassuolo. Stasera, al Bentegodi, il Verona dovrà fare a meno di Miguel Veloso: "Purtroppo ha dovuto fermarsi a causa di un affaticamento muscolare" spiega Ivan Juric. I gialloblù, così, perdono in un colpo solo il fulcro del centrocampo, il capitano e pure l’uomo che ha segnato di più fino a questo punto della stagione. Un’assenza grave, quella di Veloso, con l’auspicio che il portoghese possa recuperare in tempo per la trasferta di martedì a Parma.