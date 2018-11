© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Chievo ha sempre fatto bene in casa delle grandi squadre" titola il Corriere di Verona oggi in edicola: "Di Carlo esordisce in panchina al San Paolo e si affida alle statistiche". Evidenziato un dato: "Fra 2001 e oggi, il club della Diga ha raccolto in trasferta il 40 per cento dei suoi, 297 sui 726 totali e il 17 per cento di quei 297, cioè 52, li ha grattati nella tana delle grandi squadre. A Napoli sono sette i punti conquistati".