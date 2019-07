© foto di Simone Bernabei

Il Corriere di Verona fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona e titola: "L'Hellas batte le piste per l'attacco. Confronto con il Napoli per Tutino". L'attaccante azzurro piace particolarmente al tecnico Juric, da qui il tentativo scaligero. Lazovic si può fare, per Verre trattativa in stand by.