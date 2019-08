CorrierediBrescia.it : "Colpaccio di Cellino: Balotelli giocherà nel Brescia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Balotelli giocherà con il Brescia", apre così l'edizione online de Il Corriere di Brescia, che sottolinea il colpaccio del presidente delle rondinelle, Massimo Cellino. Il Brescia si assicura così un attaccante dal valore indiscusso, che potrà aiutare la squadra al raggiungimento dell'obiettivo salvezza, se manterrà i livelli mostrati negli ultimi tempi in Ligue 1. Per SuperMario un ritorno a casa ed in Serie A, nell'anno dell'Europeo.