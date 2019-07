CorrSport: "Juve, 'De' Champions. Inter, abbraccio Barella-Conte"

© foto di Marco Frattino

Il Corriere dello Sport in edicola evidenzia come Mattijs de Ligt è sempre più vicino alla Juventus, titolando "De Champions" con riferimento all'inno della massima competizione continentale. L'olandese non segue l'Ajax in ritiro in Austria, mentre ad Amsterdam danno l'affare per concluso. Per il trasferimento del difensore a Torino, dunque, manca soltanto l'annuncio.

FIORENTINA, MONTELLA BLINDA CHIESA - Il tecnico viola trattiene l'attaccante, da tempo nel mirino della Vecchia Signora. Queste le parole pronunciate ieri dall'allenatore gigliato: "So che resta", evidenziate dal quotidiano in prima pagina.

INTER, ECCO BARELLA - Ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento del centrocampista ai nerazzurri. "Barella-Conte, primo abbraccio", è il titolo del giornale che sottolinea la presenza dell'ex Cagliari a Lugano per salutare il suo nuovo allenatore e i nuovi compagni. Il ragazzo è tornato poi in Sardegna e martedì si metterà a disposizione di Conte.

FORZA SINISA - Il Corriere dello Sport scrive che l'allenatore del Bologna oggi in conferenza annuncerà pubblicamente dello stop obbligato per problemi di salute: gli esami clinici ai quali si è sottoposto Mihajlovic evidenziano la necessità di ricorrere urgentemente a una terapia d’urto.