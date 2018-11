© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, due rivali: l'Udinese in campo e il Real in testa" titola l'edizione romana del Corriere della Sera: "Prima della Champions 9 vittorie in 16 gare". Evidenziati alcuni numeri in riferimento alla sfida contro i friulani: "La Roma ha vinto gli ultimi 10 incontri giocati con l'Udinese in casa e fuori. L'Udinese è la vittima preferita di Perotti (4 gol) che può fare 100 partite fra campionato e coppa con la Roma. Di Francesco è in vantaggio 5-3 sull'Udinese".