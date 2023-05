CorSera sul Napoli: "Adl-Spalletti, niente intesa: questione di carattere, non di soldi"

Giorni caldi in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non c'è intesa tra il tecnico toscano e i patron Aurelio De Laurentiis per proseguire. Un problema di natura relazionale, più che economica o di progetto. C'è tempo fino al 30 giugno eventualmente per cambiare idea, ma la sensazione che entrambi aspettino che l'altro decida ufficialmente di prendere un'altra strada.