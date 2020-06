CorSport: "Bonacini rilancia: Soprusi contro il Carpi. Ma ora conquistiamo la B"

Ultimi dettagli per la messa a punto di playoff e playout in Serie C, ma il Carpi, che aveva sfiorato la promozione, non ci sta. Questa l'apertura del Corriere dello Sport: "Bonacini rilancia: «Soprusi contro il Carpi. Ma adesso conquistiamo la B in campo»".

Che si occupa poi della generale panoramica della situazione: "Poche le squadre già al lavoro collettivamente. Ma bisogna fare in fretta: fra venti giorni si gioca".