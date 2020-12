CorSport: "CR7 sfida Lewandowski. E vuole anche il gol N°100 con la Juve"

"CR7 sfida Lewandowski. E vuole anche il gol N°100 con la Juve" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, parlando del duello a distanza tra grandi bomber. Nell'anno solare 2020, contando club e nazionali, Lewandowski ha segnato 43 gol, uno in più di CR7, mentre Haaland - al momento fermo per infortunio - è a quota 41. Una rete oggi con la Dea sarebbe doppiamente importante per il portoghese perché lancerebbe la corsa ai 100 gol in bianconero, nuovo obiettivo personale (è a quota 79 in meno di due anni e mezzo) e permetterebbe al giocatore della Juve di aggiornare il parziale di 31 reti in campionato nell'anno solare, qui precede Lewandowski, ora a 28 gol.