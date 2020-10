CorSport e la chiusura del 2^ turno di Serie B: "Delneri scivola, Venturato solo"

Senza posticipo del lunedì, si è chiusa la 2^ giornata di Serie B, che ha visto Cittadella-Brescia come gara finale. "Delneri scivola, Venturato solo", questa l'apertura del Corriere dello Sport, che sul 3-0 in favore dei veneti prosegue poi: "Il Cittadella vince con pieno merito il big match della seconda giornata ed è solitaria in vetta alla classifica. Decisivi D'Urso, Tsadjout e Gargiulo. Di fronte un Brescia che non riesce a esprimersi come vorrebbe e non migliora la prestazione della prima uscita".