CorSport: "Giochi aperti per il Catania. La cordata degli acquirenti torna alla carica"

"Giochi aperti per il Catania. La cordata degli acquirenti torna alla carica": titola così, il Corriere dello Sport, la pagina dedicata alla spiegazione della situazione che si vive in Sicilia. Più nel dettaglio, il quotidiano ricorda la situazione societaria del Catania: "Qualcuno si era affrettato a darla per chiusa, ma la trattativa avviata dalla cordata rappresentata da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara è ancora in piedi e non esclude affatto che si possa arrivare al closing".