CorSport, il Milan guarda in Inghilterra: "Walker offerto ai rossoneri, Keita chance a zero"

Per tornare a competere seriamente in campionato e rifarsi dello "sgarbo" subito dal Napoli in campionato, il Milan deve prima intervenire sul mercato. Maldini e Massara stanno osservano attentamente l’estero, in particolare due occasioni della Premier League. Come ripreso dal Corriere dello Sport, il terzino del Man City Kyle Walker è stato proposto ai rossoneri: il contratto scade il 30 giugno 2024, si tratta di un usato sicuro su cui la dirigenza di via Aldo Rossi rifletterà. Il secondo nome invece è quello di Naby Keita, centrocampista del Liverpool qualche mese fa accostato pure all'Inter: quest’anno l'ex Lipsia ha giocato pochissime partite, ma è in scadenza di contratto quest'estate e da parametro zero potrebbe far comodo. Porterebbe esperienza e maturità, a 28 anni ancora nel pieno della sua carriera.