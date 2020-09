CorSport: "Il Trapani chiede il rinvio, il Cd di Lega Pro dice no: rischio 0-3 a tavolino?"

Primi intoppi per il campionato di Serie C, evidenziati dal Corriere dello Sport: "Il Trapani chiede il rinvio, il Cd di Lega Pro dice no: rischio 0-3 a tavolino?".

La situazione è comunque chiara: "Ieri il Direttivo di Lega Pro tra i vari temi affrontati in videoconferenza ha preso in esame la richiesta del Trapani di rinviare la sua prima gara di campionato. Quanto emerso dalla discussione del Direttivo è stato molto chiaro: «Il prossimo 26 settembre il campionato partirà regolarmente. Le norme federali prevedono la sconfitta per 3-0 e la penalizzazione di un punto per le squadre che non scenderanno in campo». Si è parlato, inoltre, del protocollo sanitario nonchè della proposta per la riapertura al pubblico degli stadi nella misura del 25-30% fin dalla prima giornata di campionato»".