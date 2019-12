© foto di Andrea Rosito

Guarda in casa Reggina il Corriere dello Sport: “Toscano: La mia Reggina manterrà la stessa grinta”, questa l’apertura. Con il quotidiano che prosegue poi con le parole del tecnico Domenico Toscano: “«Ho piena fiducia in questo gruppo, non chiedo altri giocatori alla società». Ma il Ds Taibi è già a caccia”.