© foto di Federico De Luca

Guarda in casa Monza il Corriere dello Sport, con un dato statistico che non passa inosservato: "Ventuno giocatori mandati in gol. Il Monza meglio di Juve e Roma". Ma la formazione di Cristian Brocchi non si ferma a questi record: "Nessuno come i brianzoli per numero di marcatori. E non è finita: ci sono altre 14 giornate da disputare".