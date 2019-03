Cronache di Napoli dopo il Sassuolo: "Insigne salva gli azzurri e sbotta"

© foto di Pietro Lazzerini

Cronache di Napoli di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio della squadra di Ancelotti in casa del Sassuolo per 1-1 titolando: "Insigne salva il Napoli e sbotta. Scialbo 1-1 con il Sassuolo". Il capitano azzurro a fine partita non si trattiene: "Troppe critiche, darò il massimo finché sono qui". Adesso però, il Milan terzo è a soli 6 punti.