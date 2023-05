Cronache di Napoli: "Giuntoli-Spalletti, nodo contratto". ADL ha in mano le loro firme

"Giuntoli-Spalletti, nodo contratto". Così in apertura l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che fa il punto sui due grandi protagonisti dello Scudetto dei campani. Entrambi sono ormai al passo d'addio, ma De Laurentiis - si legge - ha in mano le loro firme. Spazio poi ai temi di campo: "Kvara si ferma: in dubbio per l'Inter", titola il quotidiano in vista della sfida di domani con i nerazzurri.