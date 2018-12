Cronache di Napoli: "Jolly di Milik, gli azzurri svoltano"

© foto di Ospite

Cronache di Napoli apre questa mattina in prima pagina con la vittoria azzurra contro l'Atalanta titolando: "Jolly di Milik, il Napoli svolta". Il polacco entra nel finale e firma i tre punti d'oro: azzurri ancora a -8 dalla Juventus. In vantaggio con Ruiz, i partenopei sprecano e subiscono il pari di Zapata: in extremis il colpo in casa dell'Atalanta grazie al polacco.