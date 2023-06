Cronache di Napoli: "Kvaratskhelia rinnova, su Osimhen l'ombra del Paris Saint-Germain"

"Kvaratskhelia rinnova, su Osimhen l'ombra del Paris Saint-Germain". Questo il titolo che è possibile leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli. De Laurentiis lavora sui rinnovi dei suoi due big. Kim andrà via, come sostituto si cerca lo sprint per Danso. A centrocampo Veiga e Koopmeiners. Finisce sul mercato anche Lozano, al suo posto piace Orsolini.