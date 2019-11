Cronache di Napoli sui partenopei: "Mertens fa sognare"

"Mertens fa sognare". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Cronache di Napoli sui partenopei. Notte da vero Napoli per la squadra allenata da mister Carlo Ancelotti e l'attaccante belga Mertens fa sognare gli azzurri. Partenopei imbattuti nel tempio dei Anfield. Il belga porta in vantaggio il Napoli e Lovren di testa nella ripresa salva i Reds.