Cronache di Napoli: "Un mese per la svolta"

"Un mese per la svolta". Così titola in taglio basso in prima pagina l'edizione odierna di Cronache di Napoli. La formazione dell'allenatore Carlo Ancelotti adesso nel giro di un mese deve trovare la svolta nel gioco e nei risultati tra campionato e Champions League. Intanto la squadra partenopea si prepara a sfidare la SPAL.