Daily Telegraph dopo United-Juve: "Superati, scavalcati, surclassati"

© foto di Ospite

Il ritorno di Ronaldo "a casa" acuisce i problemi del Manchester United, processato dal Daily Telegraph stamane in prima pagina: superati, dal gol di Dybala, scavalcati, in classifica grazie al successo bianconero, e persino surclassati. Nel primo tempo non c'è partita e la superiorità della Juve è più che mai evidente.