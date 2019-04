"Ecco perché l'Ajax può battere la Juve" titola De Telegraaf oggi in edicola. I lancieri hanno vinto in Eredivisie per 6-2 contro l'Excelsior mantenendosi al comando del campionato, se pur a pari punti contro il PSV ma con una miglior differenza reti. Impressionante il numero di gol segnati in campionato: 106. Nell'ultimo incontro è salito in cattedra "nonno" Huntelaar: tripletta per l'ex milanista. A completare l'opera Tadic con due reti e Dolberg.