Fonte: Dal nostro inviato Gaetano Mocciaro

"Il Betis continua in testa" è il titolo del Diario de Sevilla di questa mattina dopo il pareggio contro il Milan in Europa League. Gli andalusi sono andati vicini a un altro trionfo contro una delle squadre più importanti della storia del calcio europeo, ma il pari basta per rimanere primi nel girone e vedere la qualificazione a un passo.

All'interno del quotidiano, a proposito della prestazione dei biancoverdi, il quotidiano titola: "Gli mancava più gas per l'eccellenza". Alla squadra spagnola è mancato anche un attaccante, un vero nove, per chiudere il match contro i rossoneri.