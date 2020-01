In prima pagina sull'Eco di Bergamo oggi in edicola troviamo, in taglio basso, il titolo: "Atalanta, Zapata è pronto. Il rientro si avvicina". L'attaccante nerazzurro fuori da mesi è ormai pronto a tornare in campo assieme ai suoi compagni e già contro il Parma potrebbe trovare qualche spazio. Un'arma importantissima per l'Atalanta per questa seconda parte di stagione. Un rinforzo che in questo caso non arriva dal mercato.