© foto di Simone Lorini

"Arriva l'Udinese. È la sera dell'Atalanta. Se vince, prenota la Champions League". Un titolo didascalico, nel riquadro in prima pagina, da parte de L'Eco di Bergamo, che la dice lunga sulla voglia dei nerazzurri di centrare il quarto posto, grazie al concomitante ko del Milan nella sfida di ieri contro il Torino. Attualmente la Roma occupa l'ultimo posto utile in chiave Champions con 58 punti. Due lunghezze in più degli uomini di Gasperini, con quest'ultimi che dovranno fare attenzione a un'Udinese a caccia di punti salvezza.