Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Ecco le richieste UEFA"

© foto di ManWil

"Champions League. Ecco le richieste UEFA per giocare a Bergamo". Questo il titolo in prima pagina scelto per l'edizione odierna dall'Eco di Bergamo per analizzare la questione stadio in casa Atalanta. I nerazzurri stanno provando in tutti i modi a completare il prima possibile i lavori all'Atleti Azzurri d'Italia che, dal 1^ luglio, si chiama Gewiss Stadium.