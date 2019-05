FcInternews: "Icardi pedina di scambio? L'impatto economico per l'Inter"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Icardi come pedina di scambio? Da Lukaku e Cavani a Dybala e Insigne: l'impatto economico per l'Inter" titola FcInterNews nella sua home page. Prende corpo l'idea di uno scambio fra attaccanti argentini, anche se Dybala non sembra troppo attratto dall'idea di vestire la maglia dell'Inter. Le due società, scambiandosi i giocatori, si garantirebbero una plusvalenza così come Inter e Napoli in caso di scambio Insigne-Icardi. E occhio alle opzioni Manchester United e Paris Saint-Germain.