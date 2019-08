FcInternews: "Samuele Longo al Deportivo La Coruna, ci siamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Samuele Longo al Deportivo La Coruna, ci siamo". Così FcInterNews.it, sito che segue le vicende del club nerazzurro, titola quest'oggi in merito alla trattativa in uscita che porterà nuovamente l'attaccante classe '92 in Spagna dopo le esperienze del giocatore dell'Inter con le maglie di Rayo Vallecano, Girona, Tenerife e Huesca. Nel pezzo c'è anche la formula del trasferimento, prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Liga del Depor.