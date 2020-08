Firenzeviola - Da Gotze a Mandzukic, la lista dei desideri dell'ambizioso Iachini

Approfondimento sulle colonne di 'Firenzeviola' in merito ai giocatori richiesti da Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, per la prossima stagione. Il presidente Commisso ha promesso una squadra molto più competitiva per la Serie A 2020/21 e l'allenatore ha stilato una sua lista dei desideri già consegnata alla società: "Si spazia dai fedelissimi che porterebbe volentieri dappertutto anche per un facile inserimento nei suoi meccanismi, come per esempio le riserve Goldaniga e Dell'Orco, ma si arriva anche ad ambiziosissimi centrocampisti e attaccanti che rispondono a nomi altisonanti come Paredes e Milik, passando per un vecchio sogno come Dzeko (impossibile da acquistare per svariati motivi ma comunque tra i desideri del tecnico). Poi ci sono gli ok per giocatori come Gotze e Mandzukic, e comunque uno standard di richieste che è ben al di sopra del passato di Iachini. Profili che portano dritti alla lotta europea, cioè a quell'obiettivo che prima di oggi, lo stesso allenatore non aveva mai potuto prospettarsi viste le squadre allenate".