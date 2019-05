Firenzeviola.it: "Silenzi e decisioni rimandate dopo il summit"

© foto di Federico De Luca

L'apertura di Firenzeviola.it è dedicata alle recenti vicende societarie di casa Fiorentina, che hanno visto nella giornata di ieri un summit tra la proprietà e la dirigenza. "Convocare una riunione in un giorno festivo deve per forza preludere a un confronto. Questo per provare a dare una spiegazione a quanto filtrato nelle ultime 48 ore da casa viola. Niente che avesse i crismi dell'ufficialità di un comunicato, ma comunque indicazioni mirate. Prima a far sapere che i Della Valle avevano convocato i dirigenti, poi per informare che del futuro si è parlato salvo comunicare eventuali decisioni e cambiamenti soltanto a fine stagione. [] Tra le stringate informazioni riferite dopo il summit di ieri la volontà di non turbare la squadra nelle ultime 4 gare della stagione, oltre al sostegno al tecnico arrivato soltanto da un mese, ma anche nessun riferimento a quello che è stato il lavoro di costruzione e assemblamento della squadra. In altri termini è forse il silenzio nei confronti di chi la Fiorentina l'ha costruita negli ultimi tre anni, al secolo Pantaleo Corvino, a far pensare a futuri cambiamenti nell'assetto societario".