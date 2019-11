Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari, valzer delle punte”

© foto di Andrea Rosito

“Bari, il valzer delle punte per cambiare le gerarchie”, questo è il titolo scelto da La Gazzetta del Mezzogiorno per parlare della situazione in casa biancorossa: “Antenucci l’unica certezza, ma gennaio regalerà un nome di peso. - continua il quotidiano – Finora Simeri ha meritato la fiducia di Vivarini mentre Floriano è decisamente quello più lontano dal progetto tattico”.