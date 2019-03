Gazzetta del Mezzogiorno: “Foggia, pallone di fuoco”

Ampio spazio sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno ai fatti di Foggia dove, dopo il derby perso contro il Lecce, è stata data alle fiamme l’auto dell’attaccante Pietro Iemmello e sono stati mandati dei messaggi alla proprietà. “Foggia, pallone di fuoco” è il titolo del quotidiano pugliese che continua: “Distrutta l’auto di Iemmello. Messaggi ai fratelli Sannella. Città sotto choc per tre attentati a dirigenti e calciatori dopo la sconfitta a Lecce”. All’interno le reazioni della società che non molla (Turbati per la crudeltà, ma vogliamo lottare. I tifosi veri ci sostengano”) del Sindaco, di FIGC e Lega B.