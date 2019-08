© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Punto sulla situazione in casa Bari in attesa della prima gara ufficiale della stagione, contro la Paganese al San Nicola, nelle pagine sportive della Gazzetta del Mezzogiorno che titola: “Il Bari riparte da tante certezze”. “Antenucci è l’uomo in più, Frattali una garanzia. E che bravi Costa, Kupisz e Hamlili. - si legge nei sottotitoli – Domenica i biancorossi torneranno a giocare una partita fra i prof a 14 mesi dai play off di Cittadella. Al San Nicola arriva la Paganese. Da oggi in vendita i biglietti per il match contro i campani”.