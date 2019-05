Gazzetta del Mezzogiorno: “Il Foggia resta in trance"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

“Il Foggia resta in trance, i tifosi vogliono giustizia”. Questo il titolo nelle pagine sportive de La Gazzetta del Mezzogiorno sul club rossonero che oggi dovrebbe sapere se gli verrà o meno restituito un punto di penalizzazione, dei sei accumulati fin qui, che cambierebbe completamente la classifica e riaprirebbe la questione retrocessione in Serie C. “La decisione di annullare i giochi salvezza continua a far discutere in ogni angolo d’Italia. - si legge ancora sul quotidiano - In Puglia si spera che venga fatta giustizia”. Spazio anche alle parole dell’avvocato Flavia Tortorella che ribadisce: “Va garantito sempre il merito sportivo”.