“Scala mette il Bari in rampa di lancio”, titola così nelle pagine dello sport la Gazzetta del Mezzogiorno in edicola con un’intervista al club manager del club pugliese. “Ringrazio la proprietà per gli sforzi sul mercato, ora tocca a noi. Dobbiamo vincere. Abbiamo soppesato ogni scelta convinti di aver allestito una squadra forte, con valori superiori a quelli di ogni avversario. - continua Scala – L’allenatore deve amalgamare un gruppo nuovo, sta cercando soluzioni e troverà quella definitiva e vincente”.