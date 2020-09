Gazzetta del Sud: "Altri juventini nella vicenda Suarez"

In apertura sulla Gazzetta del Sud c'è spazio anche per le indagini riguardanti l'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez: "Altri juventini nella vicenda Suarez", titola in taglio centrale il quotidiano. "L'esame 'farsa' d'italiano - si legge - non intervenne solo Paratici, ma pure il dirigente Cherubini". Al momento nessuno della Juventus è indagato: l'inchiesta mira anche a verificare il ruolo della società.