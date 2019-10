Gazzetta del Sud: "Cosenza cerca il bis. Occasione Crotone"

© foto di Wilman

"Cosenza cerca il bis contro il forte Chievo. Occasione Crotone". Così la Gazzetta del Sud titola, quest'oggi, in un box in prima pagina sui due club rossoblù calabresi. I lupi se la vedranno con i clivensi mentre i pitagorici ospiteranno il Venezia. Battendo i lagunari e sperando in una sconfitta della capolista Benevento, gli squali potrebbero ritrovarsi in testa alla classifica della Serie B.