Gazzetta del Sud: "Crotone, la A può attendere"

Un secondo posto che, al momento, sa di beffa. Perché non si sa come andrà a finire. Il Crotone, attuale vice-capolista della Serie B, aspetta con ansia il rientro in campo. Non solo per superare l'emergenza Coronavirus ma anche per dare l'assalto alla massima serie. E, a tal proposito, la Gazzetta del Sud oggi in edicola titola così: "Crotone, lo stop si allunga. E ora la A...può attendere".