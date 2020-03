Gazzetta del Sud: "Crotone, Spolli tiene duro: 'Una situazione tristissima'"

Sulla carta potrebbe ritrovarsi a breve in Serie A, grazie a un secondo posto ottenuto in extremis sul Frosinone. Nella realtà, però, la situazione del Crotone resta quella di tutte le squadre che vorrebbero tornare in campo ma non possono, dovendo fronteggiare l'emergenza sanitaria. E così la Gazzetta del Sud, nelle pagine sportive interne, titola così sui pitagorici: "Crotone, Spolli tiene duro: 'Una situazione tristissima'".