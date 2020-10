Gazzetta del Sud: "Il Crotone ferma la Juve, festa Milan col 'diavolo' Ibra"

vedi letture

Primo punto stagionale, e di prestigio, per il Crotone. La formazione di Giovanni Stroppa ha pareggiato 1-1 in casa contro la Juventus nell'anticipo del sabato sera. Alle 18 invece il Milan ha conquistato il derby battendo 2-1 l'Inter e volando in testa alla classifica. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta del Sud: "Il Crotone ferma la Juve, festa Milan col 'diavolo' Ibra".