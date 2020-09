Gazzetta del Sud: "Juve, pari a Roma. Sei reti del Napoli, Milan ok a Crotone"

La Gazzetta del Sud dedica in apertura un trafiletto alle gare che si sono disputate ieri: "Juve, pari a Roma. Sei reti del Napoli, Milan ok a Crotone", titola il quotidiano. I bianconeri in dieci rimontano la Roma grazie a un super CR7. Napoli a valanga sul Genoa: risultato tennistico degli uomini di Rino Gattuso. Seconda vittoria consecutiva dei rossoneri, che vincono in trasferta a Crotone nel segno di Kessie e Brahim Diaz.