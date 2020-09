Gazzetta del Sud: 'Violato il segreto istruttorio', l'inchiesta su Suarez sarà top secret"

In taglio basso sulla Gazzetta del Sud c'è spazio per gli ultimi sviluppi che riguardano la vicenda Suarez: "'Violato il segreto istruttorio', l'inchiesta su Suarez sarà top secret", titola il quotidiano. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone sospende le indagini per l'eccessiva fuga di notizie: occorrerà molto più riserbo per garantire un regolare svolgimento dell'inchiesta.