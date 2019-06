Dopo l'ottima stagione all'Ascoli e il Mondiale Under 20, Davide Frattesi potrebbe e dovrebbe tornare a Trigoria, per giocarsi le sue carte in prima squadra. Vent'anni da compiere a settembre, è di proprietà del Sassuolo, ma la Roma ha un diritto di recompra valido nel 2019 e nel 2020: quest' anno può riportarlo a casa per 12 milioni, tra dodici mesi ce ne vorranno 18. Ecco perché l' idea è quella di riacquistarlo subito, magari inserendo qualche giocatore come contropartita. Il nome è quello di Antonucci, che piace al Sassuolo e che ha lo stesso agente di Frattesi, Paolo Paloni: lo riferisce quest'oggi La Gazzetta dello Sport.