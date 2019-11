Gazzetta dello Sport apre così: "La Joya di Sarri e il Ronaldo furioso"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre titolando: "La Joya di Sarri... e il Ronaldo furioso". La Juventus, nel posticipo di ieri sera, piega un bel Milan e si riprende la prima posizione in classifica. La svolta della gara al cinquantacinquesimo: mister Sarri cambia uno spento Cristiano Ronaldo per Paulo Dybala. Il portoghese se ne va furioso, l'argentino invece segna la rete decisiva. Tranquillo Maurizio Sarri: "Ronaldo arrabbiato? Lo capisco...".

Sempre più Cagliari - Spettacolo alla Sardegna Arena, con i rossoblu di mister Maran che stendono con cinque reti la Fiorentina di Vincenzo Montella e si portano al terzo posto in compagnia della Lazio. Tre assist ed un gol per un ritrovato Radja Nainggolan. Da sottolineare il modo di giocare del Cagliari, che si diverte e fa divertire, giocando in maniera armoniosa senza rinunciare all'aggressività.

Epurazione al Napoli - Le prossime gare, dopo la sosta, contro il Milan ed in Champions League saranno decisive per Carlo Ancelotti, messo in discussione dal rendimento delle ultime settimane. Ma non è il solo: Aurelio De Laurentiis sta pensando ad una rivoluzione, mettendo i capi-ribelli sul mercato. Dries Mertens e Josè Callejon già a gennaio, Lorenzo Insigne ed Allan a giugno. Pronti diversi cambiamenti in casa azzurra nei prossimi mesi.