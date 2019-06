Gazzetta dello Sport: "Atalanta da Champions: idee Muriel e Defrel"

© foto di WilMan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle sue pagine interne, dedica una pagina al mercato della quarta forza del campionato che si prepara al debutto nella massima competizione continentale per club: "Atalanta da Champions: idee Muriel e Defrel. Tre-quattro gli obiettivi per rinforzare la rosa di Gasp. Piace Veretout ma è dura. Monitorato Osimhen".